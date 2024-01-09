İSKİ baraj doluluk oranı! 9 Ocak 2024 İstanbul barajlarında son durum...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:57

İstanbul'da yağan sağanak yağışın barajlara ne kadar etkisi olduğu merak ediliyor. İstanbul'da gece saatlerinde başlyana yağmur bugün de etkisini sürdürüyor. Mega kent İstanbul’da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış barajlara can suyu oldu. Pazar günü ve bugün de devam eden yağışların ardından barajlardaki doluluk oranına ilişkin son tablo belli oldu. Peki, bugün etkili olan sağanak yağış barajları doldurdu mu?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 9 Ocak itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 53.63 oranında dolu. Bazı barajlar üzerinde yüzde 100 oranında artış kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 62,22

Büyükçekmece: 45,57

Darlık: 64,96

Elmalı: 86.62

Istrancalar: 45,14

Kazandere: 41,98

Pabuçdere: 25,99

Sazlıdere: 36,96

Terkos: 45,09

Ömerli: 71.08