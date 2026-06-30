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İSKİ'den uyarı: Avcılar'da 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek

İSKİ'den uyarı: Avcılar'da 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek

30.06.2026 14:10:00
Güncellenme:
ANKA
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İSKİ'den uyarı: Avcılar'da 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi’nde yer alan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.
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İSKİ, Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde yer alan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yapılacak mahallelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 01 Temmuz 2026 Çarşamba günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.

7 MAHALLEYİ İLGİLENDİRİYOR

İşte su kesintisi yapılacak mahalleler:

  1. Cihangir Mahallesi
  2. Firüzköy Mahallesi
  3. Üniversite Mahallesi
  4. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
  5. Merkez Mahallesi
  6. Gümüşpala Mahallesi
  7. Denizköşkler Mahallesi
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