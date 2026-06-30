İSKİ'den uyarı: Avcılar'da 7 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek

İSKİ, Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde yer alan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın su kesintisi yapılacak mahallelere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 01 Temmuz 2026 Çarşamba günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında bazı mahallelere su verilemeyeceğini bildirdi.
7 MAHALLEYİ İLGİLENDİRİYOR
İşte su kesintisi yapılacak mahalleler:
- Cihangir Mahallesi
- Firüzköy Mahallesi
- Üniversite Mahallesi
- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
- Merkez Mahallesi
- Gümüşpala Mahallesi
- Denizköşkler Mahallesi