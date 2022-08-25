İSKİ duyurdu: Bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağı bilgisini paylaştı.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
İSKİ'nin internet sitesinden paylaştığı liste şu şekilde:
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İdaremiz Dışı Yapı inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 07:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 06:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumelifeneri Mah, Garipçe Mah, Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah, Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah, Mehmet Akif Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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