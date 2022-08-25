İSKİ duyurdu: Bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:27

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

İSKİ'nin internet sitesinden paylaştığı liste şu şekilde:

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi : İdaremiz Dışı Yapı inşaatı Çalışmaları Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Alkent 2000 Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 07:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 06:41

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 08:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumelifeneri Mah, Garipçe Mah, Maden Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah, Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 04:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Tatlısu Mah, Mehmet Akif Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 10:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : İcadiye Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 25.08.2022 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.