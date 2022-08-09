Denizli’de su kesintisi
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10 Ağustos Çarşamba günü 8 mahallede su kesintisine gideceğini açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 10 Ağustos Çarşamba günü Hürriyet, Kayıhan, Asmalıevler, Fatih, Deliktaş, Cumhuriyet, Karakurt ve İncilipınar mahallelerinde 08.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Yurttaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği ve çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.
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