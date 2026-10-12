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İSKİ duyurdu: İstanbul'da 4 mahallede 16 saatlik su kesintisi

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 4 mahallede 16 saatlik su kesintisi

12.10.2026 13:02:00
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Haber Merkezi
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İSKİ duyurdu: İstanbul'da 4 mahallede 16 saatlik su kesintisi

İsale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle, yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'de "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" mahallelerine su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

İSKİ SAAT VEREREK UYARDI

Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.

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