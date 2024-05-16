İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.46 oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.46 oldu.
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.46'ya yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.22 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 39.39'la Istrancalar Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı yüzde 57.49
- Büyükçekmece Barajı yüzde 76.78
- Darlık Barajı yüzde 80.76
- Istrancalar Barajı yüzde 37.8
- Kazandere Barajı yüzde 82.8
- Elmalı Barajı yüzde 86.02
- Ömerli Barajı yüzde 93.22
- Pabuçdere Barajı yüzde 81.46
- Sazlıdere Barajı yüzde 62.31
- Terkos Barajı yüzde 91.3
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