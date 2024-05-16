İSKİ açıkladı: İşte İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:03

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:03

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.46 oldu.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.46'ya yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 93.22 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 39.39'la Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: