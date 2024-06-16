İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 74.6 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 74.91 olarak ölçülmüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:02
İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
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İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 74.6 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 11 Haziran'da 74.91 iken bugünkü verilere göre yüzde 74.6 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 86.81 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 25.24 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Haziran itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 45.01

• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.59

• Darlık Barajı yüzde 72.83

• Istrancalar Barajı yüzde 25.24

• Kazandere Barajı yüzde 63.76

• Elmalı Barajı yüzde 75.73

• Ömerli Barajı yüzde 86.81

• Pabuçdere Barajı yüzde 62.99

• Sazlıdere Barajı yüzde 58.81

• Terkos Barajı yüzde 84.69


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