İSKİ'den endişelendiren 'İstanbul' verisi: Yüzde 60'ın altına düştü!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:53

Güncelleme: 26.07.2024 - 12:54

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 60'ın altına düşerek 59.85 oldu.

YÜZDE 60'IN ALTINA DÜŞTÜ



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 25 Temmuz'da 60.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 59.85 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 73.17 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.6 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 28.6

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56.76

• Darlık Barajı yüzde 61.79

• Istrancalar Barajı yüzde 39.06

• Kazandere Barajı yüzde 31.24

• Elmalı Barajı yüzde 62.79

• Ömerli Barajı yüzde 65.47

• Pabuçdere Barajı yüzde 41.64

• Sazlıdere Barajı yüzde 54.19

• Terkos Barajı yüzde 73.17