İSKİ: Haliç’e hiçbir şekilde atık su deşarjı bulunmamaktadır

09 Haziran 2022 Perşembe, 00:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Haliç'te suyun renginin kahverengiye döndüğü yönündeki haberler üzerine, “İstanbul’da tüm atık su arıtma tesisleri çalışır vaziyette olup 7/24 esasıyla İstanbullulara hizmet vermektedir. Haliç’e hiçbir şekilde atık su deşarjı bulunmamaktadır” dedi.

İSKİ’den bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

Bugün basına yansıyan bazı haberlerde İBB’nin arıtma tesislerini çalıştırmaması ve bölgedeki derelerde ıslah yapılmaması nedeniyle Haliç’in suyunun kahverengiye büründüğü iddia edilmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki İstanbul’da tüm atık su arıtma tesisleri çalışır vaziyette olup 7/24 esasıyla İstanbullulara hizmet vermektedir. Haliç’i kuşaklayan Kuzey ve Güney Haliç kolektörleri vasıtasıyla toplanan atık sular, Baltalimanı ve Yenikapı atık su arıtma tesislerine iletilmekte olup Haliç’e hiçbir şekilde atık su deşarjı bulunmamaktadır.

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