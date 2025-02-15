Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:04

Güncelleme: 15.02.2025 - 17:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğe çıkacak 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin ilk ihalesini düzenliyor. Yapılan yazılı açıklamanın ardından ihale tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, IBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman yapılacak? Taksi plaka bedeli ne kadar? İşte, ayrıntılar...

IBB TAKSİ İHALESİ NE ZAMAN?

İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Son teklif verme süresi 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlenirken, ihaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

TAKSİ İHALE BEDELİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklandı.