Kamu kurumuna onlarca personel alımı yapılıyor: İşte başvuru sayfası
Kamu personel alımı ilanları 2022 yılında vatandaşlar için büyük önem arz ediyor. Zira, işsizliğin arttığı son yıllarda devlet memuru olmak isteyenler, KPSS sınavına katılarak kamu iş ilanlarına başvuruda bulunuyor. Bir devlet kurumu daha 53 teknik personel alacağını duyurdu. İşte, kamu işçi alımı ilanları...
Devlet memuru ilanları İŞKUR, ÖSYM ve kurumların resmi internet sitelerinden yapılıyor. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr web sitesindeki 'Kamu Memur Alımı', 'Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı' ve 'Açık İş İlanları' başlıkları altında devlet kurumlarında ve il-ilçe belediyeleri, kadrolarında ihtiyaç duyulan personel alımı için iş ilanları yayınlıyor. Öte yandan akademik kadrolara alımlar ilan.gov.tr adresinden yapılıyor.
DEVLET TİYATROLARI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü (8 Mart 2022 Salı günü) sayısında yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne sahne üstü ve sahne gerisi hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 53 teknik personel alınacak.
8 Mart 2022 Salı günü başlayan başvurular, 21 Mart 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar elektronik ortamda isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılacak.
DEVLET TİYATROLARI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün merkez ofisinde istihdam edilecek 53 personelin kadro dağılımı şöyle:
* 2 büro personeli
* 1 grafiker
* 1 programcı
* 2 dramaturg
Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro müdürlüklerine ise;
* 14 sahne amiri
* 3 kondüvit
* 1 suflör-suflöz
* 9 sahne ışıkçısı
* 8 sahne makinisti
* 4 sahne mekanikçisi
* 3 sahne terzisi
* 2 aksesuarcı
* 2 kuru temizlemeci
DEVLET TİYATROLARI SINAVI NASIL VE NEREDE YAPILACAK?
Ankara'daki Devlet Tiyatroları Macunköy Sosyal Tesisleri'nde yapılacak giriş sınavının tarih ve saati, adayların e-Devlet'te kayıtlı olan e-posta adreslerine gönderilecek.
Sınav, dramaturg, sahne amiri, büro personeli ve suflör-suflözler için mülakat; grafiker, web tasarımcı, programcı, kondüvit, sahne ışıkçısı, sahne terzisi, sahne makinisti, aksesuarcı, sahne mekanikçisi ve kuru temizlemeci pozisyonları için ise uygulamalı ve mülakat şeklinde yapılacak.
Sınavı kazanan asil ve yedek adaylar için yerleştirme sonuçları kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden açıklanacak.
DEVLET TİYATROLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
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