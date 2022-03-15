Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu

15 Mart 2022 Salı, 10:49

Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı gerçekleştiriyor. Kamu iş ilanları 2022 yılında yakından takip edilirken, atanmayı bekleyen sağlık çalışanları için sevindiren haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından hem sağlık kadrosuna, hem de işçi kadrosuna alım yapılacağı duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara 10 sözleşmeli personel alımı, 10 bin işçi alımı yapılıyor. Sağlık personeli başvuruları 15-22 Mart 2022 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınırken, işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) ais.osym.gov.tr internet sitesinden yapılacak. Tercih kılavuzuna göre başvuru yapacak adaylar, başvuru sonuçlarını yine ÖSYM'nin web sitesinden takip edecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet sayfasından alınacak. Sadece online ortamda alınacak başvurular, İŞKUR'un 'Açık İş İlanları' başlığı altında yer alan ilandan yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı personel alımı; 5 bin 175 hemşire, 800 ebe ve 3 bin 293 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, pefüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarında yapılacak.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı işçi alımı; temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmet alarında yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun bugün yayınlanacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."