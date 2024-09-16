İslamcı hareket genişliyor

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:21

AKP döneminde 'cemaat vakıfları' cennetine dönüşen Türkiye’de her geçen gün yeni bir vakıf kuruluyor. Cemaat ve tarikatlar vakıflar üzerinden örgütlenmelerini sağlıyor ve ekonomilerini güçlendiriyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı kararla Islamic Friendship Guides Foundation (İslami Dostluk Rehberleri Vakfı) kuruldu. Senette vakfın amacı; “Ülkemizde yaşayan ve ülkemizi ziyaret eden farklı kültürlere sahip insanlar arasında kültürlerarası iletişim kurulması, iletişimin geliştirilmesi, ülkemizin sahip olduğu kültürel mirasımızın tanıtılması konusunda çalışmalar yapmak” olarak belirtildi.

İMH KAYNAKLI YENİ VAKIF

Resmi Gazete’den yayımlanan vakıf senedinde; vakfın kurucuları arasında iş insanları Tahir Aktüre, Ömer Duyar ve İbrahim Güler gösterildi. Kuruculardan Aktüre’nin İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin eski genel başkanı olduğu öğrenildi. Aktüre halen İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin (İMH) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak harekette görev alıyor. Söz konusu hareket ise resmi internet sayfasında kendisini “İslami hareket”, “İslamcı” ve “yerli” bir hareket olarak tanımlıyor. Vakıf, kökenlerini ise İslamcı gençlik örgütlenmeleri olarak 70-80 yılları arasında faaliyet gösteren Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Akıncılar Derneği’ne dayandırıyor.

İNSAN VAKFI BAĞLANTISI

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin onayı ile kurulan vakfın mal varlığı 500 bin TL olarak gösterildi. Vakfın senedinde, vakfın sona ermesi durumunda mal varlığı ve haklarının “İnsan Vakfı”na devredilmesi koşulu da konuldu. İnsan Vakfı, eğitim ve yurt faaliyetleriyle biliniyor. İnsan Vakfı Genel Başkanı Haluk Nas da İMH’nin yönetim kurulunda bulunuyor. Vakıf, aynı zamanda İMH’nin bir uzantısı... İMH’nin resmi sayfasında ise İnsan Vakfı için şu ifadeler kullanılıyor:

“İMH’ye bağlı ihtisas kurumlardan biri olan İnsan Vakfı, gerçekleştirmiş olduğu sosyal ve kültürel çalışmalarla yurt içinde ve yurt dışında insanımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya dönük projeler üretmektedir. İnsan Vakfı Eğitim Merkezi (İVEM) tarafından teşekkül edilen eğitim kürsülerinde İslami ilimlerden sosyal bilimlere, dil bilimlerinden eğitim bilimlerine kadar nitelikli insan yetiştirmek için eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.”