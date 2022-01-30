Ataması yapılmayan Murat öğretmen yaşamına son verdi

30 Ocak 2022 Pazar, 10:51

Şanlıurfa'da ataması yapılmayan öğretmen Murat Kaya, ailesine bıraktığı küçük bir notun ardından yaşamına son verdi.

Kaya'nın ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli notta, “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi, özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” dediği öğrenildi.

''YAZIKLAR OLSUN''

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Şanlıurfa'da yaşayan Murat K. isimli atanamayan genç bir öğretmen yaşamına son verdi. Bu memleketin pırıl pırıl gençlerinin geleceğini çalanlara, bu adaletsiz düzeni yaratanlara yazıklar olsun'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ataması yapılmayam öğretmen Murat Kaya için Twitter'da #MuratÖğretmenGittin adıyla açılan hastag, tt oldu.

''GENÇLERİN UMUTLARINI, GELECEKLERİNİ ÇALDINIZ''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, ''Şanlıurfa'da Murat öğretmen atanamadığı için ardında dört satırlık bir yazı bırakarak yaşamına son verdi. Emek verdiği, çok istediği mesleğini yapamadı. Gençlerin umutlarını, geleceklerini çaldınız'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

''KATİL BELLİ''

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, ''Şanlıurfa'da Murat öğretmen atanamadığı için yaşamına son verdi. Saraydakiler ve saray yancıları 5,6,7,8,9 hatta 14 maaş birden alırken bir öğretmenimize bir maaşı bile çok gördüler. Katil belli. Faili meçhul değil; faili meşhur'' ifadelerine yer verdi.