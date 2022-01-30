Ataması yapılmayan Murat öğretmen yaşamına son verdi
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ataması yapılmayan 28 yaşındaki öğretmen Murat Kaya'nın yaşamına son verdiğini duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise, ''Saraydakiler ve saray yancıları 5,6,7,8,9 hatta 14 maaş birden alırken bir öğretmenimize bir maaşı bile çok gördüler. Katil belli. Faili meçhul değil; faili meşhur'' ifadelerine yer verdi.
Şanlıurfa'da ataması yapılmayan öğretmen Murat Kaya, ailesine bıraktığı küçük bir notun ardından yaşamına son verdi.
Kaya'nın ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli notta, “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi, özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” dediği öğrenildi.
''YAZIKLAR OLSUN''
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Şanlıurfa'da yaşayan Murat K. isimli atanamayan genç bir öğretmen yaşamına son verdi. Bu memleketin pırıl pırıl gençlerinin geleceğini çalanlara, bu adaletsiz düzeni yaratanlara yazıklar olsun'' ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Ataması yapılmayam öğretmen Murat Kaya için Twitter'da #MuratÖğretmenGittin adıyla açılan hastag, tt oldu.
''GENÇLERİN UMUTLARINI, GELECEKLERİNİ ÇALDINIZ''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise, ''Şanlıurfa'da Murat öğretmen atanamadığı için ardında dört satırlık bir yazı bırakarak yaşamına son verdi. Emek verdiği, çok istediği mesleğini yapamadı. Gençlerin umutlarını, geleceklerini çaldınız'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
''KATİL BELLİ''
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, ''Şanlıurfa'da Murat öğretmen atanamadığı için yaşamına son verdi. Saraydakiler ve saray yancıları 5,6,7,8,9 hatta 14 maaş birden alırken bir öğretmenimize bir maaşı bile çok gördüler. Katil belli. Faili meçhul değil; faili meşhur'' ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Yandaş Yusuf Kaplan isyan etti
- Güneş'ten fırlıyordu: Bilim insanları sırrını çözdü
- Kar köyü yuttu, herkes elinde kürekle geziyor
- Kehanet merkezinde kült heykellere ait 35 parça
- Bakanlıktan 'kur korumalı mevduatı' kamu spotu
- Sezon başı transfer olmuştu, Kartal biletini kesti!
- 'ABD'nin aksine AB, Türkiye'den rahatsız'
- Ataması yapılmayan Murat öğretmen yaşamına son verdi
- Erdoğan ve Bakan hakkında harekete geçtiler
- ATV kendisini denetleyen isimden telif istedi