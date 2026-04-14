Gazeteci İsmail Arı'nın cezaevinden ilk görüntüsü

14.04.2026 17:08:00
Haber Merkezi
Gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci İsmail Arı, ailesiyle birlikte ilk kez açık görüşte bir araya geldi. Arı, cezaevine girdikten sonra ilk kez görüntülendi.

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan BirGün gazetesi muhabiri İsmal Arı, ilk kez Sincan Cezaevi'nde ailesi ile birlikte açık görüşte bir araya geldi.

Ailesiyle görüşen İsmail Arı'nın cezaevine girdikten sonra ilk görüntüsü paylaşıldı.

"GAZETECİLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

İsmail Arı, BirGün'de yayımlanan "Tutuklanmama gerekçe olan haber - 2" başlıklı yazısında gazetecilikten vazgeçmeyeceğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bayram günü aile ziyaretine gittiğim Tokat’ın Turhal ilçesinde, ocak ayında yayımlanan bir video gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklandım. Gözaltındayken soruşturma dosyasına yine güncel olmayan üç haber ve video daha eklendi. Daha önce ne zaman çağrılsam gidip ifade verdiğim bir savcıya bu kez ifade bile veremeden bayramın üçüncü günü tutuklanıp cezaevine gönderildim."

Gazeteci Arı, şöyle devam etmişti:

"Anayasa’yı çiğnediler. Benim gazetecilik yapmamı istemediler; bu yüzden cezaevindeyim. Ancak ben gazetecilikten vazgeçmeyeceğim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle."

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci İsmail Arı, gazeteci Ozan Gündoğdu aracılığıyla gönderdiği mesajda, sadece gazetecilik yaptığı için cezaevinde olduğunu belirterek, "Haber alma hakkınıza ve gazetecilere sahip çıkın" dedi.
22 Mart Pazar günü tutuklanan ve 16 gündür Sincan Cezaevi'nde bulunan gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı için İstanbul'da dayanışma etkinliği düzenlenecek. Gazeteciler, Arı'nın kitaplarını imzalayarak okurlarla buluşacak