İsmail Küçükkaya'dan Halk Tv paylaşımı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 19:36

2013 yılından bu yana hafta içi her sabah saat FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunan İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye transfer olmasının ardından yeni mecrasındaki görevleriyle ilgili Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Küçükkaya, 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren haftanın 5 günü 3’er saat ekranda olacağını belirterek, cuma günleri de bir programı hazırlayıp sunacağını kaydetti.

12 Eylül itibariyle Halk TV’de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3’er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) August 24, 2022

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, dün Twitter’dan İsmail Küçükkaya ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Cafer Mahiroğlu, “Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin...” ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz da Twitter’dan, “İsmail Küçükkaya, artık Halk TV’de. Sevgili İsmail, 12 Eylül sabahı Halk TV izleyicisiyle buluşacak. Sevgili İsmail Küçükkaya, Halk TV’de ayrıca haftada bir akşam söyleşi programı yapacak” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.