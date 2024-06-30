İsmail Saymaz’dan Sözcü’ye veda: 'Gurur ve mutlulukla ayrılıyorum'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:38

Güncelleme: 30.06.2024 - 09:38

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’de kaleme aldığı son yazısını veda etmeye ayırdı.

“Türkiye’nin en çok okunan gazetesi Sözcü’de köşe yazarlığı yapmış olmaktan ve Sözcü TV’yi en çok izlenen televizyon kanallarından biri haline getiren ekibin içinde yer almaktan duyduğum gurur ve mutlulukla ayrılıyorum” diyen Saymaz, “Bize evlerini ve kalplerini açan, kendi evlatları bilen, her birini Cumhuriyet’in kalesi gördüğüm Sözcü okurları ve izleyicilerinin önünde saygıyla eğiliyorum. Onları yanıltmamış olmak, en büyük kıvancımdır. Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

Saymaz, Şubat ayında yazılarına başladığı Halk TV’den ayrılmış ve yaptığı açıklamada siyasi yönelimin, üretilen içeriği çok gölgelediğini belirterek, "buna daha deprem döneminde karar vermiştim. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım" demişti.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye katıldığını yeniden duyurmuştu.

Toktaş, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullanmıştı.