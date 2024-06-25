İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye katıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:47
İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
Abone Ol google-news

Sözcü TV'de programlara çıkan ve Sözcü gazetesinde köşe yazan Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye dahil olduğunu kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş duyurdu. 

Toktaş, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullandı.


Halk TV haberleri İsmail Saymaz haberleri Gazeteci haberleri

İlgili Haberler

Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı: 'Halbuki aday değildim'

Meral Akşener, İsmail Saymaz'ı takipten çıkardı: 'Halbuki aday değildim'
'Gezi Davası'nın AKP'li hakimi'ni yazmıştı: İsmail Saymaz'a beraat kararı

'Gezi Davası'nın AKP'li hakimi'ni yazmıştı: İsmail Saymaz'a beraat kararı
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler