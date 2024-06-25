İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:47

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:48

Sözcü TV'de programlara çıkan ve Sözcü gazetesinde köşe yazan Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'ye dahil olduğunu kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş duyurdu.

Toktaş, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr‘de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullandı.