İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi

23 Haziran 2022 Perşembe, 07:10

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatinin “şeyh”i Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini duyuran Ustaosmanoğlu'nun torunu sosyal medya paylaşımında, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında cemaati Fatih’teki merkezi kabul eden yerlerinde ziyaret etmişti. Erdoğan, 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ise doğrudan cemaatin Beykoz’daki “külliye”sinde Mahmut Ustaosmanoğlu’nu ziyaret etmişti.