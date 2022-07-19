İsmailağa Cemaati'nden 'Cübbeli Ahmet' açıklaması
İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü 'kasetlerini patlatırız' diye tehdit eden Saadeddin Ustaosmanoğlu'yla ilgili açıklama yayımladı.
İsmailağa cemaatinin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası başlayan ‘post’ kavgasında Saadeddin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet'e 'kasetlerini patlatırız' demişti. Cübbeli Ahmet, 'kaset' iddialarına ilişkin ise "Kasetleri çıkarmayan melundur" ifadelerini kullanmıştı.
www.ismailaga.org.tr sitesinde 'İsmailağa İstişare Heyeti' imzasıyla bir açıklama yayınlandı.
Açıklamada, "Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda, cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür. Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmailağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır" ifadelerine yer verildi.
"SADECE AKRABALIKTAN MÜTEVELLİT SOYADI BİRLİKTELİĞİ VAR"
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu tartışmalarda adı geçen Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun akrabalıktan mütevellit soyadı birlikteliğinden hareketle konuyu cemaatimizle ilişkilendirmeye yönelik ısrarlı açıklamaların hak ve hakikatle bir ilgisi olmadığı gibi, mezkûr şahsın Ustaosmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’mızın internet sitesi ve resmî sosyal medya hesapları dışında yapılan açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır, cemaatimizin birlik ve beraberliğini ilâ yevmi’l-kıyâm muhafaza buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz."
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