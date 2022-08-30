İsmailağa cemaatinin televizyonu FM TV'de skandal sözler: 'İnsan müzikle uğraştığı zaman şeytan omuzlarına çıkar vurmaya başlar'
İsmailağa cemaatinin televizyon kanalında kendisini imam olarak tanıtan Mehmet Akdemir'in skandal ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Akdemir, "İnsan müzikle uğraştığı zaman şeytan omuzlarına çıkar vurmaya başlar. İnsanı zinaya iter. 2 yaşındaki çocuk bile müzik dinlediğinde hareketlenmeye başlıyor" ifadelerini savundu.
Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden hedef alması kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Dörtbudak, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadesi ile tepki çekmişti.
MÜZİK ZİNAYI ÇAĞRIŞTIRIRMIŞ
Tepkilerin ardından İsmailağa cemaatinin televizyon kanalı olan Fatih Medreseleri televizyon kanalı (FM TV) skandal bir yayına imza attı.
İmam olduğu iddia edilen bir kişi, ekranlarda müziğin zinayı çağrıştırdığını, müzik çalınca şeytanların omuzlarımızda ayaklarıyla ritim tuttuğunu ve bu sayede dans ettiğimiz hatta 1.5 yaşındaki çocuğu bile hareketlendirdiğini öne sürdü.
YASAKLANMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNDU
İmamın "İnsan müzikle uğraştığı zaman şarkıcıları türkücüleri dinlediği zaman, şeytan omuzlarına çıkar vurmaya başlar. Hatta 2 yaşındaki çocuk bile müzik dinlediğinde hareketlenmeye başlıyor" sözleri gündem oldu.
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