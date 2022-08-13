İsmailağa'nın fıkıhçısı Ahmed Polat: 'Fakirliğin, yoksulluğun genel nedeni günahlarımızdır'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:00

AKP'nin desteklediği İsmailağa cemaatinin fıkıhçısı olarak bilinen Ahmed Polat, İsmailağa cematinin internet sitesinde yayımlanan "Yoksulluk ve Bereketsizlik Sebepleri" başlıklı konuşmasında "Fakirliğin, yoksulluğun genel nedeni bizlerin günahlarıdır" dedi.

"SAKIN, ASLA BEDDUA ETME, BU FAKİRLİK VE YOKSULLUK SEBEBİDİR"

Polat, "Bir kere bunu bilelim. Yapmış olduğumuz hatalar, kusurlardır, Allah’a isyanlardır, Rabbimize karşı olan nankörlüğümüzdür. Rabbimiz nimete şükretme durumunda artırmayı, nimetlerine nankörlük edilmesi durumunda ise benim azabım şiddetlidir diyerek o nimetin elimizden gidecek olduğunu söylüyor. Bir insanın mesela evladına ölsün diye beddua etmesi fakirlik sebebidir. ‘Allah senin canını alsın’ der bazı anne babalar. Sakın, asla beddua etme, bu fakirlik ve yoksulluk sebebidir. Çocuğun elinden gidecek, çocuk fakirliği, çocuk yoksulluğu, o bir nimettir sonuçta. Allah bu nimeti senden alabilir” ifadelerini kullandı.

BİR BAŞKA FIKIHÇI DA 'KOMÜNİZM' YORUMU YAPMIŞTI

Cemaatten 2020 yılında dikkat çeken bir 'uyarı' gelmişti. Cemaatin 'Fıkıh Kurulu Âzâsı' Abdülhamid Türkeri, ülke ekonomisinin kötü gidişatına dikkat çekmişti.

Bir tarafta zenginlerin sınırsız israf ve şatafatta bulunduğunu diğer tarafta ise yoksulların aynı oranda yoksullaştığını belirten Türkeri, bu aranın da günden güne açıldığına işaret edip "İslâmın tesis ettiği adil düzel olmadan adalet ve eşitlikten bahsedilmez" demişti.

Türkeri, paylaşımının sonunda ise şu 'uyarı'yı yapmıştı:

"İslâmı yaşamazsak komünizm gibisini bize eşitlikçi diye yuttururlar"

Türkeri daha önce de 'rüşvet' ve 'torpil' düzeninden şikayet ettiği bir paylaşımda bulunmuştu.