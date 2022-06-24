İsmailağa cemaatinin yeni lideri cenaze töreninde açıkladı

İsmailağa cemaatinin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirmişti. Cenazedeki kalabalık dikkat çekerken törende İsmailağa'nın yeni lideri de açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 15:06
İsmailağa cemaatinin yeni lideri cenaze töreninde açıkladı
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İsmailağa Cemaati’nin "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreninin düzenlendiği Fatih Camisi'ndeki kalabalık sokaklara ve ana caddelere taştı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanın da katıldığı cenaze töreninde 'tarikat'ın yeni lideri de açıklandı. 

YENİ LİDER AÇIKLANDI

Ustaosmanoğlu’nun hayattayken yerine vekil olarak tayin ettiği Hasan Kılıç’ın liderliği bir hoca tarafından cenazede ilan edildi.


İsmailağa Mahmut Ustaosmanoğlu Tarikat
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