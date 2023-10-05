İsmailağa'dan o imama destek!

Depremde ölenlerin “cenazelerinin koktuğu, içlerindeki bir Suriyelinin cenazesinin kokmadığı” ifadeleriyle tepki çeken imam Seyfullah Akyiğit’e, İsmailağa cemaati sahip çıktı.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00
İsmailağa'dan o imama destek!
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Cemaatin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu, “birilerine şirin gözükmek için Akyiğit’in itibarına kastedildiğini” savunarak “Müslümanlara, İslami değerlere sahip çıkın” dedi.

Cumhuriyet, Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin AB’den 31 bin 455 Avro hibe aldığını, tepkilerin ardından projenin iptal edildiğini gündeme getirmişti. 


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