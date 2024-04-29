İsmailağa’dan yeni vakıf

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 120 bin TL varlıkla kurulduğu ifade edilen vakfın kurucuları arasında çeşitli etkinliklerde AKP lehine konuşmalar yapan Ramazan Özsarı bulunuyor. Vakıfla aynı isimde bir dernek de bulunuyor.

Derneğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada derneğin medrese usulü islam ilimleri üzerine kurulduğu ifade ediliyor. Ayrıca vakfın sona ermesi halinde de tasfiyesinden arta kalan malvarlığının İsmailağa İlim ve Hizmet Vakfı’na devredileceği ifade edildi.

