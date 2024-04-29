İsmailağa’dan yeni vakıf
İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç’ın yaşamını yitirmesinin ardından tarikattaki “liderlik” kavgası sürerken Hacılar İlmi ve İnsani Yardım Vakfı (HİLYAV) adında yeni bir vakıf daha kuruldu.
Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 120 bin TL varlıkla kurulduğu ifade edilen vakfın kurucuları arasında çeşitli etkinliklerde AKP lehine konuşmalar yapan Ramazan Özsarı bulunuyor. Vakıfla aynı isimde bir dernek de bulunuyor.
Derneğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada derneğin medrese usulü islam ilimleri üzerine kurulduğu ifade ediliyor. Ayrıca vakfın sona ermesi halinde de tasfiyesinden arta kalan malvarlığının İsmailağa İlim ve Hizmet Vakfı’na devredileceği ifade edildi.
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