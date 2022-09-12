İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Adalet Bakanlığı, Silivri Cezaevi'nin isminin değiştiğini açıklamıştı. . Bugün ise Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabela değiştirilerek yerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü tabelası asıldı.
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı.
Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.
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