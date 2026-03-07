İspanya Adalet Bakanı'ndan 'Yusuf Dikeç' paylaşımı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.03.2026 15:43:00
Haber Merkezi
İspanya Adalet Bakanı Bolaños, bir sosyal medya kullanıcısının kendisini milli sporcu Yusuf Dikeç'e benzettiği paylaşımını alıntılayarak, "Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum. Türk dostlarımıza kocaman bir kucak dolusu sevgiler" ifadesini kullandı.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medyada İspanya ile Türkiye arasında başlayan dostluk tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İspanya'da bir sosyal medya kullanıcısı Adalet Bakanı Félix Bolaños'u, Türk milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetti. Bu benzetmenin yapıldığı paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum” dedi.

Söz konusu paylaşım binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

YUSUF DİKEÇ'TEN YANIT!

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç de sosyal medya hesabından Bolaños'a şöyle cevap verdi:

"Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar.

Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo."

