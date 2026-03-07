İspanya Adalet Bakanı'ndan 'Yusuf Dikeç' paylaşımı!

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medyada İspanya ile Türkiye arasında başlayan dostluk tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İspanya'da bir sosyal medya kullanıcısı Adalet Bakanı Félix Bolaños'u, Türk milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetti. Bu benzetmenin yapıldığı paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum” dedi.

Söz konusu paylaşım binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería 🎯



Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos



🇪🇸 🤝 🇹🇷 https://t.co/RwYk8U2eqc — Félix Bolaños (@felixbolanosg) March 6, 2026

YUSUF DİKEÇ'TEN YANIT!

Milli sporcumuz Yusuf Dikeç de sosyal medya hesabından Bolaños'a şöyle cevap verdi:

"Sanırım ikimizi de aynı anda görmedikleri sürece inanmayacaklar.

Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo."