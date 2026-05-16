İspanya devlet televizyonundan Eurovision protestosu: Filistin mesajı verildi

16.05.2026 23:52:00
İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in katılmasından ötürü protesto edip katılmadığı Eurovision 2026'nın başlangıcıyla eş zamanlı "Filistin için barış ve adalet" çağrısında bulundu.
İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze'deki saldırılara rağmen İsrail'i Eurovision'dan ihraç etmeyen Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) aldığı kararı protesto etmek için Filistin'e destek mesajı yayımladı.

Bu yıl canlı yayınlamadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın başladığı saatle eş zamanlı mesaj yayımlayan RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet" mesajını paylaştı.

RTVE, sosyal medyadaki paylaşımlarında da "Bu akşamki Eurovision Şarkı Yarışması finali öncesinde RTVE, bu yılki yarışmaya katılmama kararı aldığını hatırlatır" ifadesini kullanarak, canlı yayınındaki mesajı tekrarladı.

NE OLMUŞTU?

İspanya devlet televizyonu, 2025'teki Eurovision'da da "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet" yazılı mesaj yayımlamıştı.

Aktivistlerden Eurovision’a boykot çağrısı: 'İsrail’in katılımı utanç vericidir' Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde aktivist ve sanatçılar, İsrail'in yarışmaya katılımını "sanat yoluyla imaj temizleme" olarak nitelendirerek protesto çağrısı yaptı. Aralarında Yahudi akademisyenlerin de bulunduğu grup, soykırımla suçlanan İsrail'in yarışmadan derhal çıkarılması gerektiğini vurgulayarak 15-16 Mayıs tarihlerinde geniş kapsamlı eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.
2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı? 70. Eurovision Şarkı Yarışması finaline geri sayım başladı. Finale kalan 26 ülkenin kimler olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Finalde yer alacak isimler ve şarkıları araştırılıyor. Peki, 2026 Eurovision finali ne zaman, saat kaçta? Eurovision'da finale kimler kaldı?
2026 Eurovision büyük final ne zaman? Eurovision nerede yayımlanacak? 2026 Eurovision final tarihi, izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2026 Eurovision büyük final ne zaman? Eurovision nerede yayımlanacak?