İspanya devlet televizyonundan Eurovision protestosu: Filistin mesajı verildi

İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze'deki saldırılara rağmen İsrail'i Eurovision'dan ihraç etmeyen Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) aldığı kararı protesto etmek için Filistin'e destek mesajı yayımladı.

Bu yıl canlı yayınlamadığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın başladığı saatle eş zamanlı mesaj yayımlayan RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, İspanyolca ve İngilizce dillerinde "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet" mesajını paylaştı.

Ante la celebración de la final del festival de Eurovisión esta noche, RTVE recuerda que ha decidido no participar en esta edición del certamen.



El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia… pic.twitter.com/PiCc70cINx — RTVE (@rtve) May 16, 2026

RTVE, sosyal medyadaki paylaşımlarında da "Bu akşamki Eurovision Şarkı Yarışması finali öncesinde RTVE, bu yılki yarışmaya katılmama kararı aldığını hatırlatır" ifadesini kullanarak, canlı yayınındaki mesajı tekrarladı.

NE OLMUŞTU?

İspanya devlet televizyonu, 2025'teki Eurovision'da da "İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet" yazılı mesaj yayımlamıştı.