2026 Eurovision büyük final ne zaman? Eurovision nerede yayımlanacak?

14.05.2026 14:41:00
Haber Merkezi
2026 Eurovision final tarihi, izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2026 Eurovision büyük final ne zaman? Eurovision nerede yayımlanacak?

Eurovision , Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak 2026 final tarihiyle gündemde yer alıyor. Yarışmanın kazananının belirleneceği büyük final gecesi, milyonlarca izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, 2026 Eurovision büyük final ne zaman? Eurovision nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

2026 EUROVİSİON BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

2026 Eurovision, 12 Mayıs 2026 Salı günü başlayıp 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek büyük finalle sona erecek. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan yarışma, yarı final ve final geceleriyle milyonlarca müzikseveri ekran başında buluşturacak.

Yarışmanın ilk yarı finali 12 Mayıs Salı günü düzenlendi.  İkinci yarı finali ise 14 Mayıs Perşembe günü saat 22.00 TSİ’de düzenlenecek. Kazananın belli olacağı büyük final gecesi ise 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 22.00’de gerçekleştirilecek.

EUROVİSİON CANLI NASIL İZLENİR?

2026 Eurovision kapsamındaki tüm gösteriler, Eurovision’un resmi YouTube kanalı üzerinden uluslararası izleyiciler için yorumsuz olarak canlı yayınlanacak.

Yarışmaya katılan ülkelerin yayıncı kuruluşları ise kendi ülkelerinin yer aldığı yarı final geceleri ile büyük finali ekranlara taşımakla yükümlü olacak. Birçok yayıncının üç gösteriyi de canlı yayınlaması bekleniyor.

