İSPARK ücretlerine zam geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, İSPARK’ın işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 25 zam yapılması kararı oybirliği ile alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mayıs ayı oturumlarının ikinci birleşiminde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İSPARK tarafından işletilen otoparklara yüzde 25 zam yapıldı.
Oturumda, İBB yönetiminin İSPARK personeline yapılacak yüzde 54.4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için 2022 yılı park ücreti tarifesinde talep ettiği artış, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyon tarafından revize edilerek uygun bulundu.
YÜZDE 25 ZAM
Komisyon şirketin finansman ihtiyacının sermaye artışı veya sübvanse teklifi ile karşılanması gerektiğini belirtti. Buna göre İSPARK'ın işlettiği otoparklara ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Karar oybirliği ile kabul edildi.
Video Haberler
- Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: 'Hatırla!'
- İstanbul’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu
- Kaybolan ikiz kardeşler ölü bulundu
- 4 yaşındaki çocuk cipin altından yara almadan kurtuldu!
- TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar yandı
- 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı
- Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı
- Boşanmış eski çift birbirlerini bıçakladı
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
En Çok Okunan Haberler
-
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- Milyonlarca Türk yurttaş etkilenecek
- Benzine büyük zam
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- 'Yıldız oyuncu 2 yıl daha Fenerbahçe'de'
- Dolar/TL için korkutan senaryo
- Meclis'te 'Güldür Güldür' şov!
- 9 yıl sonra ilk: Türkiye'den kritik normalleşme adımı
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın unuttuğu SADAT!