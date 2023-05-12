Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 18:06
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta Batı Çevre Yolu’nda M.E.D. idaresindeki 46 AEP 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje, aydınlatma direğine ve ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki T.D.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan M.E.D ve B.P. hastaneye kaldırıldı. B.P, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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