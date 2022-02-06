Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuştu: 'Bu 2-3 günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi'

06 Şubat 2022 Pazar, 10:23

Isparta'da hayatı felç eden kar yağışı, şehri karanlığa gömdü. Günlerdir elektrik verilemeyen şehirde vatandaşlar isyan etti.

Kendi kaderine terk edilen şehir Isparta'nın AKP'li Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen açıklamasında, Isparta’da yaşanan durumların bilgi kirliliği haline geldiğini iddia ederek, durumu bilmeyen insanların farklı görüşlere kapıldığını, kentte yaşanan en olumsuz gelişmenin bazı yerlere elektrik verilememesi olduğunu söyledi.

Haberler.com'un haberine göre, Başdeğirmen, elektrik kesintileri haricinde yoğun kar yağışının Isparta’ya verdiği bir zarar olmadığını da sözlerine ekledi.

OLUMSUZ ETKİLEMEDİ

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen katıldığı program da, kar yağışının kente en büyük olumsuzluğunun sadece bazı yerlere elektrik verilememesi olduğunu belirtti.

Başdeğirmen'in açıklamalarının satır başları şöyle:

“Yıllardır beklediğimiz kar yağışı çok güçlü bir şekilde geldi. Perşembe günü sabah 4.30 - 5.00 gibi başlayan kar yaklaşık 9 saat sürdü ve şehrimizin içerisinde ortalama 45 santime kadar kar birikintisi oldu. Ama merkezimiz böyle idi. Biraz yukarı tarafta olan mahallelerimizde bir metreye kadar çıktı. Çevre köylerimizde bir metrenin üzerinde kar yağdı.

ELEKTRİK DİREKLERİNİN HEPSİ BAKIMLI

Elektrik tellerimizin hepsi bakımlı. Firma zaten gerekli çalışmaları yapıyor ancak. Takdir ederseniz ki sulu bir kar yağdı. Gece soğuk oldu ve dona döndü. Tellerin üzerinde çok kalın bir tabaka yapışıp kaldı. Böyle olunca da aşağı doğru basarak demir direkleri kendine doğru çekerek büktü. Böyle olunca kablolar koptu. Şehir merkezinde kablolar koptu. Şehrin tamamına elektrik verildi. Mahalle aralarındaki tel kopukluklarından dolayı bazı yerlerde elektrik verilemiyor.

ELEKTRİK YÜZÜNDEN SU VEREMEDİK

Belediye olarak Eğirdir Gölü'nden su alıyoruz. Direkler yıkılınca eğirdir gölündeki pompalarımıza su verilemedi. Şehrimizde darı deresi göleti var. Orada jeneratörümüz vardı. O jeneratörle suyu basarak evlerimize su verdik. Hiçbir su sorunumuz olmadı. Şu anda iki tane jeneratörümüz var. Eğirdir’e monte ettik. Şu anda hiçbir evimizi susuz bırakmadık. Ve artık sorunu da aşmış durumdayız. Eğirdir’deki tesisimize bir saat içinde elektrik bağlanmasının sonuçlanacağı söylediği arkadaşlarımız.

KAR YÜKÜNDEN DOLAYI PAZAR YERİ YIKILDI

Kar yükünden dolayı kapalı bir pazar yerimiz vardı. Onun üzerindeki kar yığınından dolayı pazar yeri çöktü. Onun içerisinde 100’e yakın araç vardı. 80 tanesi çıkarılabildi. 20 tanesinin sahiplerini bulamadığımız için araçlarını çektiremedik. Bu 20 araçta çok büyük demir yığınlarının altında kaldı. Yani kullanılmaz hale geldi araçlar. Çok şükür hiçbir insanımız yaralanmadı.

BU SIKINTILARI BİZİ RAHATSIZ ETMEDİ

Bu 2-3 günlük sıkıntı bizleri rahatsız etmedi, etmemesi de gerekiyordu. Ülke olarak büyük bir kuraklık yaşadık. Isparta’mızda da yüz göstermeye başlamıştı. Bu yağan bereket bizleri sıkıntılı günlerden kurtardı. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde bereketli bir yıl geçireceğiz.

HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK

500 bin nüfuslu bir iliz. Bunun içerisinde 12 ilçe 9 belde 204’de köyümüz var. Şu an hiçbir köyümüzde, beldemizde ve ilçemizde kapalı yolumuz yok. Şehirler arası ana hatlarımızın tamamı açık. Yıllarımızda herhangi bir sorunumuz yok. Bazı ilçelerde ufak tefek elektrik sorunlarından başka bir sorunumuz yok. Hiçbir ilçemizde can kaybımız yok yarılımız yok. Herhangi bir sorunumuz yok.

BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR

Çok kirli bilgiler var Isparta’da. Bu kirli bilgileri sizlerle aşmak istiyoruz. Tabi ki buradaki durumu bilmeyen bir çok insan farklı düşüncelerle buradaki gelişmelerin çok olumsuz olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Evet buradaki en olumsuz gelişmemiz kısmen de olsa bazı yerlere elektrik verememizdir. Onun dışında bu yoğun kar yağışının Isparta’mıza vermiş olduğu bir zarar yok. Devletimiz burada.

ÇOK BÜYÜK BİR AFET YOK

Aslında ortada çok büyük bir afet olmamasına rağmen bakanlarımızın buraya kadar gelmesi bizleri güçlendirdi. Bize verilen önemi, insana verilen saygıyı ve sevgiyi gösteren bir dirilişti bu. Bundan dolayı da devletimizin bu birimlerine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşımız şunu bilsinki devletimiz çok güçlü. Allah’ın izniyle her türlü sıkıntıyı aşabilecek güçteyiz."