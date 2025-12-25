Cumhuriyet Gazetesi Logo
Isparta'da otobüs durağında şüpheli çanta paniği!

Isparta'da otobüs durağında şüpheli çanta paniği!

25.12.2025 12:19:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Isparta'da otobüs durağında şüpheli çanta paniği!

Halk otobüsleri durağında unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Fünyeyle patlatılan çanta boş çıkarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaymakkapı Meydanı'nda halk otobüslerinin hareket merkezi olarak kullanılan duraklarda uzun süredir alınmayan çantadan şüphelenenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çanta çevresinde güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibine haber verildi. Ekiplerin hazırlanması sürecinde çevrede bulunanların cep telefonları ile görüntü almaya çalışmaları hatta canlı yayın yapmaları dikkati çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Özel kıyafet giyen bomba imha ekibi güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı fünyeyle patlattı. Çantanın boş olduğu ve herhangi bir patlayıcı olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Isparta #şüpheli çanta #otobüs durağı

İlgili Haberler

Cami avlusunda şüpheli çanta paniği!
Cami avlusunda şüpheli çanta paniği! Aydın’ın Efeler ilçesinde bir caminin avlusuna bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Cami imamına ulaşılmasının ardından yapılan incelemede çantadan kıyafetler çıktı.
Şüpheli çanta paniği: Fünye ile imha edildi
Şüpheli çanta paniği: Fünye ile imha edildi Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir parkta bırakılan şüpheli çanta, polis ekipleri tarafından imha edildi. İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.
Antalya'da şüpheli valiz ve çanta paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı...
Antalya'da şüpheli valiz ve çanta paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı... Antalya'da yol kenarına bırakılan sırt çantası ve valiz, tedirginliğe yol açtı. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polisin kontrol ettiği valizden kıyafet çıktı.