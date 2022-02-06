Isparta Valiliği'nden açıklama: 70 yaşındaki adam donarak ölmüştü

06 Şubat 2022 Pazar, 11:23

Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın evinde donarak öldüğü haberlerine üzerine Valilik'ten açıklama geldi.

Açıklamaya göre Nazlı'nın tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu ve komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildi.

İkamette yapılan incelemede elektrik akımının faal, sobanın da kurulu olmasına rağmen kullanılmadığının tespit edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir"