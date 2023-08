Hamile kalamıyorsanız bu kürü kullanın! Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu hamile kalmayı kolaylaştıran doğal formülü açıkladı!

Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:45

Güncelleme: 03.08.2023 - 15:45

Çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları bu süreçte büyük heyecan yaşarlar. Ancak hamile kalma şansı her yaş grubunda değişiklik göstermekle beraber, zannedildiği gibi yüzde yüz değildir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na göre hamile kalmakta zorlanan anne adaylarının izlemesi gereken 2 yol var. Bu yolun ilki soğan kürü ve ikinci yolu ise testere dişli aslan pençesi... İşte ayrıntılar...

HAMİLE KALMAYI KOLAYLAŞTIRAN SOĞAN KÜRÜ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun hamile kalmayı kolaylaştıran kür formülü;

1. AŞAMA (SOĞAN KÜRÜ)

Bir adet soğanı soyun ve soyduktan sonra soğanı ortadan ikiye bölerek bir cezvenin içine su doldurup soğanla birlikte kaynatın. Kaynattıktan sonra cezvedeki suyu bir bardağa dökün ve ılımaya bırakın. Cezvedeki soğan suyunu soğumadan yudum yudum içmeniz gerekiyor. Soğuk içmenizin bir faydası olmayacaktır. Bu kürü 15 gün boyunca kullandıktan sonra yumurtalıklarınız güçlenecek ve daha sonra ikinci aşama 'Testere dişli aslan pençesi' bitkisine geçmelisiniz.

2. AŞAMA (TESTERE DİŞLİ ASLAN PENÇESİ KÜRÜ)

Testere dişli aslan pençesi bitkisini bir bardak suyun içine koyup kaynamaya bırakın. Daha sonra ılıklaştığında bu kürü yudum yudum tüketin. En az bir buçuk ay bu formülü uyguladığınızda hamile kalmanız kolaylaşacak.

HAMİLELİK ÖNCESİ BESLENME NASIL OLMALIDIR?

Hamilelik öncesinde düzenli beslenmeye önem verilmelidir. Çocuk sahibi olmaya karar vermeden önce vücudunuzu hamileliğe hazırlamanız gerekmektedir. Memorial.com'da yer alan haberde hamilelik öncesinde nasıl beslenilmesi gerektiği açıklandı.

- Hamilelik öncesinde proteinden zengin gıdalar bolca tüketilmelidir.

- Et, süt, yumurta, balık tavuk bol miktarda protein içerirler.

- Günde en az 2 lt. su tüketilmelidir. Süt sevilmiyorsa yoğurt ve ayran daha sağlıklı seçeneklerdir.

- Kefir günde bir çay bardağı kadar tüketilebilir.

- Her sabah bir ya da iki yumurta, yumurta tüketilmeyen günlerde üç adet ceviz güne başlarken iyi bir başlangıç olabilir.

- Haftada en az 2 kez balık tüketilmelidir. Balık seçiminde deniz balıkları tercih edilmeli alabalık gibi göl / tatlı su balıkları tercih edilmemelidir. Doğal balık mevsimi değilse haftalık 160 gr ton balığı ya da somon da tüketilebilir.

- Günde bir kez içilen doğal maden suları gerekli mineral desteğini sağlar. Bu ürünler satın alınırken sodyum içeriği düşük olanlar tercih edilmelidir.

- Kırmızı et, tavuk eti ve yumurta sarısı bol miktarda demir içerir. Demir anemi kansızlık olmasını önler. Gebeliğin sağlıklı geçmesini sağlar. Bu besinlerdeki demirin emilmesini portakal mandalina gibi C vitamininden zengin meyveler kolaylaştırır. Bu nedenle et tavuk yumurta tüketilirken yanında bir bardak portakal suyu ya da portakal ya da mandalina tüketilmesi kan değerlerinin yükselmesinde büyük önem taşır.

- Diğer yandan gebelik öncesi içerisinde kimyasal madde içeren işlenmiş sosis, salam, bulyon, kolalı içecekler ve hazır çorba gibi ürünler tüketilmemelidir.

- Tatlı yağlı hamur işi pasta kek, kurabiye yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kilo artışına sebep olacak bu da hamile kalmayı zorlaştıracaktır.

- Midye, karides gibi deniz ürünleri ağır metal içerdiği için sakatat gibi besinlerde içerikleri nedeniyle beslenme listesinden çıkarılmalıdır.

- Sebze ve meyvelerin iyi yıkanması ve temizliğine güvenilmeyen yerlerde salata tüketilmemesi toksoplazma enfeksiyonundan korunmak için önemli bir husustur.

- Suşi, pastırma, etli çiğ köfte gibi çiğ et içeren besinlerde tüketilmemelidir.

- Aşırı kahve, çay ve karışık bitki çaylarının, nane ve adaçayı içeren çayların tüketilmemesi daha sağlıklıdır.