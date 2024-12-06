Isparta'da 4 katlı binada yangın paniği: Ev saniyeler içinde alevlere teslim oldu

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:10

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:12

Bağlar Mahallesi 2712 Sokak’ta, saat 14.30 sıralarında Bağlar Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kontrol altına alınan yangının ardından binada uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Yangında evin bir bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.