Isparta'da 75 yaşındaki muhtar 29 yıldır görev yapıyor

Isparta merkez Pirimehmet Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Bayram Kısadere (75) 7'nci kez seçildi. 1995 yılında azayken mevcut muhtarın vefatı üzerine muhtarlığa başlayan Kısadere, aralıksız 29 yıldır görev yapıyor. Kısadere, "Gelecek dönem aday olmayı düşünmüyorum, bu son" dedi.

DHA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:41
Isparta'da 75 yaşındaki muhtar 29 yıldır görev yapıyor
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Pirimehmet Mahallesi'nin mevcut muhtarı Mustafa Bayram Kısadere, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçildi. 6 dönemdir mührün sahibi olan Kısadere, mahallelinin oylarıyla üst üste 7'nci dönemine seçildi.

29 yıldır muhtarlık yapan Kısadere, bu dönemin ardından görevi bırakacağını söyledi. Azayken, 1995'te dönemin muhtarı Ahmet Önal'ın vefatıyla görevi devraldığını anlatan Mustafa Bayram Kısadere, bugüne kadar hiç seçim kaybetmeden görevini sürdürdüğünü aktardı.

"GENÇLERE BIRAKALIM"

31 Mart 2024 seçimlerinde 5 bin 633 seçmenin bulunduğu Pirimehmet Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 100 seçmenin sandığa gittiğini kaydeden Kısadere, toplam 5 adayın yarıştığını, kendisinin 1000 oyla yeniden göreve geldiğini söyleyerek, "1995'ten bugüne kadar muhtarlık yapıyorum. Mahalleli sevince, bu devre de yine kazandım. 7'nci devremiz oluyor. 5 adaydık, bunun yarısını ben aldım. Mahallem, 'Devam et' dedi. Ben de devam etmeye söz verdim. İnşallah gereğini yaparız. Çok mutluyum, tüm mahalle beni seviyor. Bana değer vermiş. Onların hepsine sizin huzurunuzda teşekkür ederim. Gelecek dönem aday olmayı düşünmüyorum, bu son. Bir dahaki eli de gençlere bırakalım" dedi.


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