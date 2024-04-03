Muhtarlık seçimi sopalı kavgaya döndü: Kent merkezinde birbirlerine girdiler!

Bayburt merkeze bağlı Balca köyünde muhtar seçimi yüzünden seçim günü aralarında gerginlik yaşanan iki grup seçimlerin ardından kent merkezinde karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede tekme, tokat, sopa ve dubalar havada uçuştu.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:58
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Balca köyünde muhtarlık seçiminde başlayan arbede Bayburt merkeze taşındı. Bugün sabah saatlerinde şehir merkezinde karşılaşan iki grup sopalarla, yumruklarla birbirine girdi.

Türkistan Caddesi üzerindeki pastane önünde iki grup karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİNİRLERİNİ ALAMADILAR

Türkistan Caddesi'ndeki öfkeli grupları sakinleştiren yurttaşlar araya girerek, kavgayı ayırdı. Sinirini alamayan yurttaşlar, daha sonra Şeyhhayran Mahallesi üzerindeki PTT şubesi önünde yeniden kavgaya tutuştu. Seslerin yükseldiği, yumrukların konuştuğu, sopa ve dubaların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada darp neticesi yaralananlar hastaneye giderek tedavi oldular.


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