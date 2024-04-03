Seçimi kaybeden muhtar 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki dönem muhtarlık yapan Muhammed Dibek, üçüncü kez aday olduğu seçimi kaybetmesinin ardından tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle 5 hane ve 28 kişinin kullandığı parke döşeli yolu kapatıp zeytin ağacı dikti.

ANKA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:21
Seçimi kaybeden muhtar 'tapulu arazim' diyerek yolu kapattı
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Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi’nde iki dönem muhtarlık yapan Muhammed Dibek, 31 Mart’ta üçüncü kez aday olduğu muhtarlık seçimini kaybetti. Dibek, seçimden bir gün sonra tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle 5 hane ve 28 kişinin kullandığı parke döşeli yolu kapatıp yola zeytin ağacı dikti.

"AMBULANS GELECEK OLSA NE OLACAK?"

Mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.

Hakkı Nasır, "Bu mahallede ikamet etmekteyim. Biz bu mahallenin yolunu 30- 40 senedir kullanıyoruz. Asıl yolumuz kabristanlıktan geçiyor. 50- 60 tane mezar var. Bu sebeple bu yolu kullanıyoruz. Hükümetimizden devletimizden çare bekliyoruz. Buradan yol geçmesi için bu mezarları kaldırmak mı gerekiyor. Yolun bu şekilde kapanması mı gerekiyor? Bir ambulans gelse itfaiye gelse ne olacak? Hiçbir bilgi verilmeden başka alternatif oluşturulmadan bu yol bu şekilde neden kapatıldı? Elbette kendi yolunu kullanmak isteyebilir ama bu şekilde olmasını yanlış görüyorum" dedi.

"OY VERMEDİLER DİYE KAPATTI"

Mehmet Durmaz ise "Ben kendimi bildim bileli bu yol açık. Asıl yolumuzun içinde 50- 60 tane mezar var. Asıl yolu kullanamıyoruz bu parke döşeli yolu kullanıyoruz. Kullandığımız yerde 30- 35 metre bir yer. Ücreti neyse almak istiyoruz. Gereken kurumlardan da yardım diliyoruz. Burada 4- 5 ev var, toplam 27-28 kişi yaşıyor. Bu yol seçim sebebiyle kapandı. 2 dönem muhtarlık yapan arkadaş 3. dönemde kaybetti. Ertesi gün geldiler burayı kapattılar. 'Bize oy vermediler' diye kapattı. Eski Muhtar Muhammet Dibek seçimi kaybettiği için yolu kapattı. Gereken müracaatları yaptık. Kaymakamlıktan ve belediyeden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAPULU ARAZİSİ OLABİLİR AMA VİCDANLI BAKMAK LAZIM"

Süleyman Demir de "Muhtarımız bu zamana kadar izin vermiş. 2 dönem muhtarlık yaptı, 3. döneminde kaybetti. Halkı mağdur etmemek lazım. Burada 28 kişi var, bazıları yaşlı. Bu mezarlıkta herkesin bir değeri var. Bu mezarları nasıl elleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda kahve ve toplum içinde saygı görmek istiyorsa bence bu saygısızlığı yapmaması lazım. Kabristanlık da zarar görecek. Burada onlarca kişinin ailesi var. Ben onun saygılı bir şekilde bu insanları mağdur etmemesini istiyorum. 20 metre bir mesafe. Bu toprakları burada yatanlar götüremediyse onlar da götüremez. Tapulu arazisi olabilir ama vicdani açıdan bu kabristandan nasıl yol açılabilir" ifadelerini kullandı.

Yolun kapanmasından dolayı mağdur olan bir kadın, "60 senedir bu yoldan geçiyorum. Ben yolun açılmasını istiyorum. Ben oyumu kendisine verdim" dedi.

Eski Muhtar Muhammed Dibek, yolun geçtiği yerin tapulu arazisi olduğunu söyledi.


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