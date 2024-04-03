Eski muhtar ile yeni muhtar taraftarları kavga etti
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde seçim sonrası seçilen yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde eski muhtar olan Ayhan Kandemir ile yeni seçilen Soner Demirci’nin yakınları arasında seçime itiraz edilmesi üzerine başlayan tartışma büyüdü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada göre 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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