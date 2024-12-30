Isparta'da bıçaklı dehşet! 'Ne bakıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 1'i ağır 4 yaralı

Isparta’da "Ne bakıyorsun?" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. İki şüphelinin saldırısında dört kişi yaralanırken, bıçaklanan bir kişinin ise durumu ağır olduğu öğrenildi.

Isparta'da bıçaklı dehşet! 'Ne bakıyorsun?' tartışması kavgaya dönüştü: 1'i ağır 4 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 10:32

Yedişehitler Mahallesi 2929 Sokak’ta saat 00.00 sıralarında, Sefa O.C. (25), Selçuk K.K. (30), Semir E.C. (23) ve Şeref A.C. (27) ikametlerine doğru yürüdükleri sırada, yanlarına yaklaşan 32 ACT 215 plakalı motosiklette bulunan İbrahim B. (18) ve Seyfi S. (23) ile aralarında tartışma çıktı.

Şüphelilerin “Ne bakıyorsun?” diyerek tartışmayı başlattığı ve kısa sürede kavgaya dönüştürdüğü olayda, motosiklette bulunan İbrahim B. ve Seyfi S., yanlarındaki bıçaklarla gruba saldırdı.

Saldırıda, Sefa O.C. karın bölgesine aldığı darbeyle ağır yaralanırken, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2 GÖZALTI

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler İbrahim B. ve Seyfi S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Sefa O.C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, Selçuk K.K., Semir E.C. ve Şeref A.C.’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Isparta

İlgili Haberler

Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Adıyaman’da taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!
İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var!

İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: Çok sayıda yaralı var!
Metrobüste 'boş koltuk' kavgası: Tutunma demirine tırmanıp yumruk attı!

Metrobüste 'boş koltuk' kavgası: Tutunma demirine tırmanıp yumruk attı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler