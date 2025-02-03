Isparta’da ev yangını: Balkondan tahliye edildiler!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 10:52

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:52

Yangın, saat 05.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1732 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Evde bulunan 5 kişi, duman ve alevler nedeniyle balkona sığınarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan da mahsur kalan 5 kişiyi balkondan kurtardı.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.