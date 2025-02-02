Yangında her şeyini kaybetmişti: Turabi'nin 'yeni şarkısı' tepki çekti

Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:58

Güncelleme: 02.02.2025 - 20:02

Los Angeles yangınlarında, "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız" sözleri ile evinin yandığını açıklayan Turabi Çamkıran'dan yeni hamle geldi.

Instagram hesabından İngilizce söylediği şarkısının bir bölümünü paylaşan Turabi, sosyal medyada gündem oldu. Turabi'nin 'Erotik-arabesk' olarak tanımlanan ve cinsiyetçi ifadeler içeren şarkısı tepki çekti.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen ise Turabi'nin yaptığı şarkı paylaşımına yorumu ile dikkat çekti.