Isparta'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 10:33
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sabah saatlerinde Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk yaşamını yitirirken her iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan 2 yaralı Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.


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