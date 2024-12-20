Isparta'da 'FETÖ' operasyonu: 2 kişi yakalandı

Isparta’da FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs yakalandı.

Isparta'da 'FETÖ' operasyonu: 2 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:26

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E. ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıslar Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.


Etiketler: #fetö #FETÖ/PDY

İlgili Haberler

FETÖ'ye 9 ilde 'Kıskaç-31' Operasyonu... 41 şüpheli yakalandı!

FETÖ'ye 9 ilde 'Kıskaç-31' Operasyonu... 41 şüpheli yakalandı!
Adana merkezli FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar: Kuryeler aracılığıyla üyelere para transferi!

Adana merkezli FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar: Kuryeler aracılığıyla üyelere para transferi!
İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler