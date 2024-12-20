Isparta'da 'FETÖ' operasyonu: 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:26

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:26

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.E. ve 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından yakalanan şahıslar Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne teslim edildi.