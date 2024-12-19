İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:25

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, kent merkezi ile Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, soruşturmalarda adları geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde kayıt bulunan şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #ByLock #fetö #gözaltı #İzmir

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