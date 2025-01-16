Şişli’de inşaatta erkek cesedi bulundu

İstanbul Şişli'de inşaat halindeki bir binada erkek cesedi bulundu. 40 yaşlarında bir kişiye ait olduğu tahmin edilen ceset, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Şişli’de inşaatta erkek cesedi bulundu
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DHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:34

Olay, saat 07.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde inşaata gelen işçiler, bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İşçiler durumdan şüphelenerek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP VE KESİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

Polis ekipleri inşaat halindeki binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında üstünden kimlik çıkmayan ölen kişinin 40 yaşlarında olduğu tespit edildi.

Cesette yapılan incelemelerde darp ve kesici delici alet izine rastlanmadı. Çalışmaların ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerden sonra netlik kazanacak.


Etiketler: #Şişli #ceset

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