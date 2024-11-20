Isparta'da kaçak defineciler adliyeye sevk edildi: Soruları yanıtsız bıraktılar

Isparta’da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan ve kepçeyle kazı çalışması yaparak kaçak define aradığı belirlenen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Isparta'da kaçak defineciler adliyeye sevk edildi: Soruları yanıtsız bıraktılar
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:49

115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camisi önünde dün akşam saat 22.00 sıralarında, bölgeye kepçeyle gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A., Y.G. ve S.Ç., kendilerini belediye çalışanı olarak tanıttıktan sonra kaldırımda kazı çalışması başlattı.

Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattı ve doğal gaz borularına zarar verdikleri belirtildi. Çevredeki vatandaşların durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin herhangi bir resmi kurumda görevli olmadıkları tespit edildi. Kazının kaçak define aramak amacıyla yapıldığı belirlendi. Olayda kullanılan kepçeye el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

SORULAN SORULARA SESSİZ KALDILAR

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde gazetecilerin “Bu cesareti nereden buldunuz?” ve “Gerçekten belediye personeli misiniz?” sorularını yanıtsız bıraktı.


Etiketler: #Isparta #kazı

İlgili Haberler

Isparta'da dehşet: Tartıştığı kişinin bıçak darbesiyle hayatını kaybetti

Isparta'da dehşet: Tartıştığı kişinin bıçak darbesiyle hayatını kaybetti
Isparta'da acı olay: Halı sahada kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti

Isparta'da acı olay: Halı sahada kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti
Isparta'da feci kaza... Kontrolden çıkan otomobil tomrukların üzerinden düştü: 2 yaralı

Isparta'da feci kaza... Kontrolden çıkan otomobil tomrukların üzerinden düştü: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler