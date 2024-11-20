Isparta'da kaçak defineciler adliyeye sevk edildi: Soruları yanıtsız bıraktılar

Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:49

Güncelleme: 20.11.2024 - 14:50

115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camisi önünde dün akşam saat 22.00 sıralarında, bölgeye kepçeyle gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A., Y.G. ve S.Ç., kendilerini belediye çalışanı olarak tanıttıktan sonra kaldırımda kazı çalışması başlattı.

Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattı ve doğal gaz borularına zarar verdikleri belirtildi. Çevredeki vatandaşların durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin herhangi bir resmi kurumda görevli olmadıkları tespit edildi. Kazının kaçak define aramak amacıyla yapıldığı belirlendi. Olayda kullanılan kepçeye el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

SORULAN SORULARA SESSİZ KALDILAR

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde gazetecilerin “Bu cesareti nereden buldunuz?” ve “Gerçekten belediye personeli misiniz?” sorularını yanıtsız bıraktı.