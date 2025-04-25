Isparta'da kereste imalathanesinde yangın!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 11:44

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:29

Yangın, saat 08.20 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 3227. Sokak’taki bir kereste imalathanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm imalathaneye yayıldı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, imalathanede maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.