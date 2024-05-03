Isparta’da kumar operasyonu: 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası

Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:06

Güncelleme: 03.05.2024 - 16:08

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kutlubey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce kumar oynayan 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası uygulanarak, 2 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen bin 10 TL paranın mülkiyeti ise kamuya geçirildi.

Ayrıca yine ekipler tarafından 4 farklı adrese operasyon yapıldı. 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adresler 360 gün mühürlenerek kapatıldı.

Isparta’da faaliyet gösteren 322 iş yeri denetlenerek 7 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.