Isparta’da kumar operasyonu: 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası

Isparta’da emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda, dernekte kumar oynayan 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası uygulandı. 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:06
Isparta’da kumar operasyonu: 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kutlubey Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce kumar oynayan 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası uygulanarak, 2 şahsa kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen bin 10 TL paranın mülkiyeti ise kamuya geçirildi.

Ayrıca yine ekipler tarafından 4 farklı adrese operasyon yapıldı. 8 şahsa fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 104 bin 960 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan adresler 360 gün mühürlenerek kapatıldı.

Isparta’da faaliyet gösteren 322 iş yeri denetlenerek 7 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.


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